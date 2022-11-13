Мир 13 ноября 2022, 23:46 Мусар стала первой женщиной-президентом Словении Экс-глава МИД Словении Логар признал победу Мусар на выборах президента Википедия

Читать 360tv в

Бывший глава МИД Словении Анже Логар признал победу независимого кандидата Наташи Пирц Мусар и поздравил ее с избранием. Она стала президентом Словении по итогам второго тура выборов.

«Наташа Пирц Мусар становится пятым президентом Словении и первой дамой-президентом, поздравляю ее», — отметил Логар.

Реклама

Голосование проходило в Словении 13 ноября с 07:00 до 19:00 по местному времени (08:00 и 20:00 по московскому времени соответственно). Для избирателей работали около трех тысяч участков, правом голоса в стране обладают около 1,7 миллиона граждан.

Реклама

На официальном сайте избиркома опубликовали результаты подсчета 98,29% данных с участков. За пост главы государства боролись бывший руководитель МИД Анже Логар и адвокат Наташа Пирц Мусар.

Согласно последним данным, Пирц Мусар получила 54,03% голосов, за Логар проголосовали 45,96% избирателей. Общая явка составила 45,97%.

В США 8 ноября состоялись промежуточные выборы в сенат. После обработки 96% бюллетней кандидат Кэтрин Кортез Масто набрал 48,7% всех голосов. За его оппонента Адама Лаксалта свои голоса отдали 48,2% американцев.