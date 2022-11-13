Мир 13 ноября 2022, 07:20 Американские СМИ предрекли победу демократов на выборах в сенат NBC: Демократическая партия сохранит контроль над сенатом после победы в Неваде РИА «Новости»

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Демократическая партия сохранит контроль над верхней победой сената конгресса США после победы своего кандидата Кэтрин Кортез Масто на голосовании в штате Невада. Об этом сообщил телеканал NBC.

По данным источника, после обработки 96% бюллетней Масто набрал 48,7% всех голосов. У его оппонента из стана республиканцев, Адама Лаксалта, 48,2% голосов.

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Официально победителя объявят позже, но согласно сложившейся практике, американские СМИ сообщают о победителе, когда итоговый результат уже не поменяется.

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Таким образом, Демократическая партия обеспечит себе большинство в верхней палате конгресса с 50 местами, а у республиканцев 49 мест. Всего в сенате 100 мест, но в случае равного распределения решающим станет голос вице-президента Камалы Харрис из стана демократов.

В США 8 ноября прошли промежуточные выборы в сенат. Американцы выбрали конгрессменов в палату представителей и сенат. Некоторые жители США упрекнули власти в массовых махинациях во время избирательного процесса: участки перемещались или закрывались, аппараты для электронного голосования не работали.