Мир 22 марта 2023, 04:43 МУС обвинили в шизофренической русофобии «Дума»: МУС впал в маразм, выдав ордер на арест Путина rawpixel

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Двойные стандарты, которыми пользуется Международный уголовный суд в Гааге, — это возмутительное безумие и маразм. Об этом заявил обозреватель Болгарского издания «Дума» Дахер Дахер-Ламот.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, применив двойные стандарты.

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Журналист Дахер Дахер-Ламот напомнил, что МУС закрыл глаза на преступления американцев во время войны Ираке, несмотря на то, что тогда погибло более миллиона человек.

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«Нет трибунала за злоупотребления Франции в Мали и Нигере, трибунала по Саудовской Аравии, где бомба убила 50 детей в автобусе. Нет трибунала для Израиля и убийства, например, журналистки-христианки Ширин Абу Акле», — отметил обозреватель.

Дахер-Ламот назвал происходящее «возмутительным безумием» и заявил, что даже если бы он был самым шизофреническим русофобом, то все равно бы заметил двойные стандарты и маразм.

Ранее член Совета Федерации Андрей Клишас сказал, что международный уголовный суд встал на путь самоликвидации, выдав ордер на «арест» Путина. По словам сенатора, России стоит пойти на зеркальные меры в отношении всей судей МУС.