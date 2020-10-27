Кадыров назвал Макрона «вдохновителем террористов»

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на позицию президента Франции Эммануэля Макрона в отношении карикатур на пророка Мухаммеда. Он предупредил французского лидера, что «добром это не кончится» и сравнил Макрона с террористом.

«Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления. <…> Никогда в истории такая политика не заканчивалась добром. Но президенту Франции нужны такие потрясения, связанные именно с мусульманским миром», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Чеченский лидер добавил, что никто не имеет права относиться к исламу в насмешливой форме. Мусульмане этого не простят.

«Прекрати, Макрон, пока еще не поздно, провокации и нападки на веру. Иначе войдешь в историю как президент, принимавший сумасбродные решения. <…> Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране», — подчеркнул руководитель российского региона.

16 октября 18-летний чеченец Абдулах Анзоров убил и обезглавил преподавателя Самюэля Пати возле колледжа в пригороде Парижа за то, что на своих занятиях он показал ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда. Анзорова застрелили, Пати похоронили со всеми почестями, а Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур.