Мир 03 января 2024, 04:26 «Мрачное положение». Украину предупредили о скором предательстве союзников Telegraph: Запад предаст Украину из-за успехов России РИА «Новости»

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Украина находится в «мрачном положении», а западные союзники уже в этом году могут перестать оказывать военную помощь. Такое мнение выразил обозреватель британской газеты The Telegraph Роберт Кларк.

«Неудавшееся украинское наступление, <…>, возрождающееся российское государство и уходящее внимание Запада. <…> Киев находится в гораздо более мрачном положении, чем год назад», — написал журналист.

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Кларк отметил, что западные политики все чаще говорят о недостатке средств для военной и экономической помощи Украине. Россия превосходит по производству не только Украину, но и страны Евросоюза. Журналист сделал вывод, что 2024 год может закончиться для Украины жестоким предательством Запада.

Ранее бывший американский посол в НАТО Иво Даалдер предсказал Вооруженным силам Украины полный разгром в первой половине 2024 года, если США продолжат сокращать военную помощь. Политик выразил уверенность, что страны Евросоюза не смогут восполнить американские поставки для Украины, так как у них нет ни достаточных запасов оружия, ни производственных мощностей, чтобы его создать.