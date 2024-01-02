02 января 2024, 12:31
Названы условия окончательного разгрома Украины в 2024 году
Экс-посол США в НАТО Даалдер: Украина проиграет в первой половине 2024 года
Украинским войскам грозит полный разгром в первой половине 2024 года, если США продолжат сокращать военную помощь. Об этом в своей статье для газеты Politico написал бывший американский посол в НАТО Иво Даалдер.
Он напомнил, что представители Республиканской партии в конгрессе заблокировали внесенный президентом США Джо Байденом законопроект о выделении Украине нового пакета военной помощи. Нет никакой уверенности в том, что документ, получив одобрение сената, не застрянет в палате представителей, которая находится под контролем республиканцев.
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Окончательную точку в полном прекращении выделения военной помощи Украине поставит решение Республиканской партии о выдвижении бывшего американского лидера Дональда Трампа кандидатом в президенты. Конгрессмены поддержат его инициативу о полном прекращении выделения денег ВСУ.
Даалдер подчеркнул, что более половины всех денег и оружия Украина получает от США. Страны Евросоюза не имеют ни достаточных запасов, ни производственных мощностей, чтобы восполнить дефицит боеприпасов. Отсутствие дополнительной поддержки скажется на возможностях украинской армии, в результате она потерпит поражение в первой половине 2024 года.
О разочаровании Запада в возможностях ВСУ также заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она подчеркнула, что страны Евросоюза больше не ожидают победы ВСУ после провального контрнаступления и усиления российской группировки войск.
«Крупнейшие западные СМИ в унисон задаются вопросом о том, что произойдет, если Россия победит в конфликте», — привел слова Кнайсль RT.
Самостоятельно обеспечить себя оружием Украина неспособна. Бывший заместитель министра по делам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий страны Георгий Тука заявил, что военные промышленные предприятия не способны произвести артиллерийский порох для выпуска необходимых снарядов, которых сегодня очень не хватает на фронте.
США
Оружие
Украина
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