Мир 02 января 2024, 12:31 Названы условия окончательного разгрома Украины в 2024 году Экс-посол США в НАТО Даалдер: Украина проиграет в первой половине 2024 года U.S. Department of Defense

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Украинским войскам грозит полный разгром в первой половине 2024 года, если США продолжат сокращать военную помощь. Об этом в своей статье для газеты Politico написал бывший американский посол в НАТО Иво Даалдер.

Он напомнил, что представители Республиканской партии в конгрессе заблокировали внесенный президентом США Джо Байденом законопроект о выделении Украине нового пакета военной помощи. Нет никакой уверенности в том, что документ, получив одобрение сената, не застрянет в палате представителей, которая находится под контролем республиканцев.

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Окончательную точку в полном прекращении выделения военной помощи Украине поставит решение Республиканской партии о выдвижении бывшего американского лидера Дональда Трампа кандидатом в президенты. Конгрессмены поддержат его инициативу о полном прекращении выделения денег ВСУ.

Даалдер подчеркнул, что более половины всех денег и оружия Украина получает от США. Страны Евросоюза не имеют ни достаточных запасов, ни производственных мощностей, чтобы восполнить дефицит боеприпасов. Отсутствие дополнительной поддержки скажется на возможностях украинской армии, в результате она потерпит поражение в первой половине 2024 года.

О разочаровании Запада в возможностях ВСУ также заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она подчеркнула, что страны Евросоюза больше не ожидают победы ВСУ после провального контрнаступления и усиления российской группировки войск.

«Крупнейшие западные СМИ в унисон задаются вопросом о том, что произойдет, если Россия победит в конфликте», — привел слова Кнайсль RT.

Самостоятельно обеспечить себя оружием Украина неспособна. Бывший заместитель министра по делам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий страны Георгий Тука заявил, что военные промышленные предприятия не способны произвести артиллерийский порох для выпуска необходимых снарядов, которых сегодня очень не хватает на фронте.