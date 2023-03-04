Мир 04 марта 2023, 05:48 Москва выдала Пекину обвиняемого в убийстве полицейского гражданина КНР МВД: Москва экстрадировала обвиняемого в убийстве полицейского в 1996 году гражданина КНР РИА «Новости»

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Москва выдала Пекину гражданина КНР, который обвиняется в убийстве полицейского, совершенном 27 лет назад. Мужчина был объявлен в розыск в 2012 году по каналам Интерпола, сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

«Из России экстрадирован гражданин Китайской Народной Республики Сюй Веньбинь. Сегодня в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России разыскиваемый передан представителям компетентных органов КНР», — сообщила Волк.

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По информации китайской стороны, мужчина скрылся из страны сразу же после совершения убийства. Его нашли и задержали на территории России в декабре прошлого года. Беглец находился в Волгоградской области.

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Таким образом запрос КНР о выдаче Сюй Веньбиня Генпрокуратурой РФ был удовлетворен.

Ранее сообщалось, что представителя итальянской мафии задержали во Франции. Он скрывался от правоохранителей последние 16 лет, работая в пиццерии.