Криминал 04 февраля 2023, 10:44 Мафиози 16 лет скрывался от правосудия под видом повара Интерпол: скрывавшегося 16 лет убийцу из итальянской мафии задержали во Франции Unsplash

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Представителя итальянской мафии задержали во Франции. Он скрывался от правоохранителей последние 16 лет, работая в пиццерии. Об этом сообщила пресс-служба Интерпола.

Эдгардо Греко объявили в розыск еще в 2006 году после ряда смертей криминальных боссов, к которым имели отношение группировки Perna Pranno и Pino Sena в начале 90-х годов прошлого века. Греко является союзников мафиозной банды «Ндрангета», действовавшей в регионе Калабрия.

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Убийцу арестовали во французском Сент-Этьене, совместную операцию провели местные власти и сотрудники Интерпола. Выяснилось, что все это время Греко под поддельным паспортом трудился в ресторане, занимаясь приготовлением пасты и пиццы.

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«У преступников не получится бегать от правосудия вечно, как бы они этого ни хотели. Законность всегда восторжествует, пока есть преданные полицейские, готовые выполнять свой долг», — прокомментировал задержание 63-летнего Греко глава Интерпола Юрген Шток.

По данным газеты Evening Standard, Греко носил имя Паоло Димитрио. Он оказался настолько уверен в личной безопасности, что даже давал публичные интервью, рассказывая о нюансах правильного приготовления тальятелле, ризотто и равиоли.