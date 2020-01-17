Москва вошла в число самых дорогих городов мира

Аналитики подсчитали, жизнь в каких городах обходится дороже всего. В первую пятерку попали населенные пункты Швейцарии. Москва тоже оказалась в списке, заняв 251-е место.

Январский отчет по индексу стоимости жизни опубликовал сайт базы данных Numbeo. На первом месте в нем находится Цюрих, вторым по дороговизне признали Базель, а третьей — Лозанну.

В топ-5 по стоимости жизни среди городов мира включили Женеву и Берн. С шестой по 10-ю строки заняли норвежские Ставангер, Осло и Тронхейм, исландский Рейкьявик и норвежский же Берген.

Москва, по мнению специалистов, самый дорогой среди российских городов: она занимает самое высокое место. На 275-м, сразу после Будапешта, оказался Владивосток. Следом за Багдадом расположился Санкт-Петербург (284-е место). В Нижнем Новгороде (306-е место) жить несколько дороже, чем в Белграде.

В рейтинг включили 440 городов. Стоимость жизни в них рассчитывали, взяв за основу цены в магазинах и ресторанах. Учитывались также расходы на транспорт и коммунальные услуги. Свою роль сыграла покупательная способность населения, а траты на аренду или покупку жилья вынесли в отдельную категорию расчетов.