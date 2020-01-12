Назван город с самым грязным воздухом в мире

«Предупреждение: возможны серьезные негативные последствия для здоровья», — говорится в предупреждении на сайте рейтинга. Столица Боснии и Герцеговины обогнала по показателю загрязнения столицу Бангладеш Дакку. Индекс качества воздуха в Дакке сейчас «очень нездоровый» — 263.

Муниципальные власти Сараево ввели уровень «Тревога» и рекомендовали людям без необходимости не выходить на улицу, не открывать окна и запастись масками. Кроме того, в городе ввели ограничение на движение транспорта. Сараево основали турки в середине XV века. Сейчас в городе живут около 300 тысяч человек.

Ранее ученые рассказали, что постоянное вдыхание грязного воздуха может обернуться болезнями легких, астмой, а также проблемами с сердцем, сосудами и даже инсультом, пишет сайт Nation News.