Москва призвала Вашингтон не препятствовать прилету Лаврова на ГА ООН

США следует воздержаться от провокаций в вопросе прилета министра иностранных дел России Сергея Лаврова на 77-ю сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. С таким заявлением выступил МИД России.

Как напомнил ТАСС, речь идет о специальном рейсе, которым российский министр готовится прибыть в Нью-Йорк. Проблемы могут возникнуть из-за закрытого воздушного пространства.

«Вашингтону следует воздержаться от провокационных действий, которые могут привести к срыву участия главы российской делегации в работе ГА ООН», — заявили в МИД РФ.

Представитель ведомства добавил, что все вопросы, связанные с пролетом российского спецборта, должны быть согласованы в установленном порядке по двусторонним каналам между авиационными властями России и США.

Кроме того, Москва призывает Вашингтон не препятствовать выдаче виз российским делегатам — участникам ГА ООН.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция генсека ООН по ЗАЭС вызывает вопросы.