Позиция генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша по ситуации вокруг Запорожской АЭС вызывает вопросы. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий по итогам заседания Совбеза ООН, посвященного обстрелам ЗАЭС со стороны ВСУ, опубликован на сайте ведомства.

«Никаких сигналов украинскому руководству с его стороны так и не прозвучало. Признать реальность он или не способен, или не хочет» — отметила высокопоставленный дипломат.

По ее мнению, глава международной организации ведет себя «безвольно». Захарова напомнила, что из-за Гуттериша в начале лета сорвалась миссия МАГАТЭ. Российская сторона не уверена, что это не повторится, когда дипломаты будут готовить новую поездку на атомную станцию.

В начале августа украинские солдаты стали активно обстреливать ЗАЭС. При этом ВСУ используют ракеты, полученные от Запада.