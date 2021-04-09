МИД России назвал последствия вступления Украины в НАТО

Если Украина вступит в НАТО, это приведет к масштабной эскалации на юго-востоке страны и ударит по государственности. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что в министерстве обратили внимание на заявление украинского президента Владимира Зеленского, который побывал вчера в Донбассе. Он сказал, что вступление страны в НАТО приведет к окончанию конфликта в регионе.

«Гипотетическое получение членства в альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир на Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности», — передало РИА «Новости» ее слова.

Помимо этого, Москва призывает Киев вместо провокаций заниматься реализацией Минских договоренностей.

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков тоже отреагировал на заявление Зеленского. По его мнению, вступление Украины в НАТО не поможет Киеву прекратить войну в Донбассе.