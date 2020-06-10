    10 июня 2020, 23:01

    Москва еще не ознакомилась с заявлением ЕК о «дезинформационных кампаниях» России

    Александра Каширина

    В Кремле пока не изучили заявление Еврокомиссии о мнимом участии России в кампаниях по дезинформации о пандемми в европейских странах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
    Москва еще не ознакомилась с заявлением ЕК о «дезинформационных кампаниях» России

    «Пока не имели возможности ознакомиться с текстом», — отметил он в ответ на вопрос об ответе на заявление высшего исполнительного органа ЕС.

    В документе Еврокомиссия отмечает, что «иностранные субъекты и некоторые третьи страны, в частности Россия и Китай, участвуют в целенаправленных операциях влияния и дезинформационных кампаниях в ЕС, соседних странах и во всем мире».

    В нем прямо указывалось на вину России и Китая, якобы основанную на «явных доказательствах».

    Россию начали обвинять в распространении ложных новостей с начала пандемии. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обвинения не подкреплены фактами.

    Ранее сообщалось, что США объявили грант в 250 тысяч долларов на борьбу с дезинформацией России о здоровье.