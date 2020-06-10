Москва еще не ознакомилась с заявлением ЕК о «дезинформационных кампаниях» России
В Кремле пока не изучили заявление Еврокомиссии о мнимом участии России в кампаниях по дезинформации о пандемми в европейских странах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«Пока не имели возможности ознакомиться с текстом», — отметил он в ответ на вопрос об ответе на заявление высшего исполнительного органа ЕС.
В документе Еврокомиссия отмечает, что «иностранные субъекты и некоторые третьи страны, в частности Россия и Китай, участвуют в целенаправленных операциях влияния и дезинформационных кампаниях в ЕС, соседних странах и во всем мире».
В нем прямо указывалось на вину России и Китая, якобы основанную на «явных доказательствах».
Россию начали обвинять в распространении ложных новостей с начала пандемии. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обвинения не подкреплены фактами.
Ранее сообщалось, что США объявили грант в 250 тысяч долларов на борьбу с дезинформацией России о здоровье.