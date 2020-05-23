«От русофобии нельзя отмыться». США выдадут грант на борьбу с дезинформацией России о здоровье
«Подобные гранты раскрывают истинные настроения, помыслы и образ мышления партнеров из Госдепа. Даже в период тяжелейшей глобальной эпидемии, когда мы — и Россия, и США — теряем тысячи граждан и все должны были бы сплотиться, усилия направляются на поиск внешнего врага», — говорится в сообщении посольства РФ в США в Facebook.
Дипломаты отметили, что США собираются использоваться внешнего врага, чтобы возложить на него ответственность за недоработки властей.
В посольстве считают, что уже знают, кто получит грант и кого сделают виноватыми.
В их „продукции“ главным объектом расследования будут RT и Sputnik, которые якобы призывали „не мыть руки“ (это фейкньюс). От коронавируса руки отмыть можно. От русофобии — нельзяпосольство РФ в США.
Посольство напомнило, что США и Россия обменялись грузами необходимой помощи. Сначала самолет доставил средства защиты в Нью-Йорк. На этой неделе в Москву прилетели первые американские аппараты искусственной вентиляции легких.
Стоимость гранта — 250 тысяч долларов. Российские дипломаты предложили направить их на помощь нуждающимся странам.
Грант объявило бюро по международным связям с общественностью Госдепа США. Согласно описанию, победитель конкурса получит 250 тысяч долларов для подготовки «доклада о российских и советских кампаниях дезинформации, связанных со здоровьем».
Этот грант появился после того, как американские СМИ написали, что Россия занижает статистику по коронавирусу.