Мошенники в Индии выманили у россиян более 4 тысяч долларов

Предприимчивые жители Индии организовали турнир по крикету, в котором участвовали обыкновенные фермеры. За трансляцией мероприятия в Telegram следили пользователи из России, сообщило «Би-би-си".

Видеоролики также показывали на YouTube-канале мошенников. Во время игры они использовали звуки с реальных турниров по крикету. Кроме того, в инсценировке участвовал местный житель, который подражал известному спортивному комментатору.

Участниками турнира стали фермеры, им заплатили по 400 рупий (порядка 310 рублей) за одну игру. Мошенники в Теlеgrаm принимали ставки от россиян. Они заработали порядка четырех тысяч долларов (около 245 тысяч рублей) на пользователях из России.

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