Мир 04 февраля 2023, 09:47 Мощный взрыв в небе над Монтаной сняли на видео Губернатор Монтаны Джанфорте не смог объяснить видеоролик со взрывом в небе над штатом

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Губернатор Монтаны Грег Джанфорте признался, что ему неизвестны причины взрыва, который раздался в небе над штатом вечером 3 февраля. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Я узнал об этом только за несколько минут до прямого эфира и не могу сейчас что-то объяснить. Могу лишь сказать, что мы наблюдаем за ситуацией и проводим консультации с Национальной гвардией, чтобы все узнать более подробно», — отметил он.

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На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как в небе быстро пролетел самолет, однако затем раздался мощный взрыв, появилась яркая вспышка. При этом самолет в невредимости продолжил свое движение.

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Ранее внимание американской общественности переключилось на появившиеся в небе воздушные шары. В Сети появились версии, что это разведывательные летательные аппараты. В МИД КНР высказались по поводу одного из шаров, объяснив, что это метеорологический зонд.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял о намерении армии США убрать эти объекты из воздушного пространства страны.