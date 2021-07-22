Мощный взрыв прогремел в Газе

Несколько человек пострадали при мощном взрыве в Газе. Устройство сдетонировало на одном из рынков.

По данным The Jerusalem Post, в результате ЧП есть пострадавшие, но их точное число неизвестно. Все обстоятельства и причины случившегося уточняются.

Эскалация обстановки на границе Израиля и сектора Газа произошла в начале мая. Стороны начали обстреливать друг друга. С начала конфликта Палестина выпустила по израильской территории почти 4,3 тысячи ракет, около 640 упало внутри сектора Газа. Ночью 21 мая вступил в силу режим прекращения огня.

Находившихся в Палестине россиян, которые захотели покинуть страну, эвакуировали гуманитарными рейсами. В начале июня в Москву из сектора Газа доставили 112 человек. Среди них также были жители Украины и Казахстана. Людей в полете сопровождали медики и психологи МЧС.

О новых ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа 18 июня сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). По словам военных, это стало ответом на запуск шаров со взрывчаткой с территории Газы.