Мир 06 февраля 2024, 14:03 «Мощный поворот». Захарова после слов главы ЕК пошутила об управлении климатом Захарова высмеяла слова главы ЕК фон дер Ляйен о забастовках фермеров из-за РФ РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично ответила на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая высказала мнение, что причиной протестов европейских фермеров являются изменение климата и Россия. Комментарий дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

Она высмеяла заявление главы ЕК и в шутку предположила, что проблемы у Европы могли возникнуть из-за «проделок дошкольных русских хакеров».

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«Вот это мощный поворот. Неожиданно, но приятно, что мы еще и всем климатом на планете управляем», — отметила Захарова.

Дипломат обратила внимание на абсурдное заявление фон дер Ляйен и иронично восхитилась способностью России «влиять на климат».

«Интересно, а ось Земли смещается тоже по велению Москвы?» — процитировал Захарову RT.

Ранее в странах Евросоюза вспыхнула волна массовых протестов фермеров. Забастовки прошли в Германии, Испании, Польше и Франции и других государствах. Из-за протестов вокруг Парижа образовались 40-километровые пробки, а в Берлине бастующие блокировали здание правительства.