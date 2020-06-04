Мощный оползень в Норвегии сбросил в море 8 домов. Видео

Оползень шириной более 600 метров и высотой более 120 метров унес в море восемь домов, стоявших на мысе Кракнесет в норвежской коммуне Алта в провинции Финнмарк. Спасатели сообщили, что никто не пострадал.

По данным Forbes, сейсмическая активность в этом районе продолжалась несколько часов. Полиция узнала о случившемся в 16:45 (по московскому времени), и немедленно начала спасательную операцию на суше и на море. Так как по земле пройти к месту инцидента не удалось, в воздух были подняты вертолеты. Был эвакуирован местный житель.

Сейчас власти проверяют полученную информацию, чтобы убедиться, что в пострадавшем районе никого не осталось.

По некоторым данным, в этот же день на мысе Кракнесет произошло еще несколько оползней, но не таких масштабных. Норвежское управление водными ресурсами и энергетикой (NVE) отслеживает ситуацию. В частности, риск возникновения новых оползней. Сейсмическая активность, скорее всего, продолжится еще несколько дней.

В феврале текущего года столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды заявил о необходимости проведения масштабных противооползневых работ на берегах Москва-реки, чтобы Воробьевы горы не сползли со склона.