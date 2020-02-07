Воробьевы горы могут сползти в реку. Власти Москвы знают об этом десятилетиями, но действовать решили сейчас

Москвичам в очередной раз напомнили о том, что Воробьевы горы могут сползти в Москву-реку. Об угрозе оползня известно много лет, но никаких активных действий не предпринимали с 70-х годов прошлого века. Теперь власти Москвы наконец решили изменить ситуацию.

На склоне Воробьевых гор вдоль Москвы-реки необходимо провести масштабные противооползневые работы, передает «Интерфакс» заявление столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Сейчас за наблюдение за оползневыми зонами в Москве отвечает Мосэкомониторинг. Его представительница Наталия Павлова рассказала «360», что с 2008 года ведомство ведет инструментальные наблюдения за подвижками грунта. Но за 12 лет возведенная наблюдательная сеть была частично утрачена из-за оползневых процессов, которые снова начались.

Главное здание МГУ / РИА Новости

Кандидат технических наук, геолог Станислав Завацки рассказал «360», что основная задача всех ведомств, занимающихся вопросом оползня, — определить его причину.

«Скорее всего, это обводнение по слоям и с поверхности и крутой склон самого берега. То есть из-за этого начинается сползание грунта в русло реки. Такое может возникать еще и из-за того, что неправильно проводились земельные работы», — рассказал он.

В 2019 году Мосэкомониторинг пытался продумать мероприятия против оползня, уже начали проектировать сеть высокоточного мониторинга.

Самое главное — набурить скважины и откачать воду. Из-за нее вымываются песок и другие породы, начинается осыпание и оползание склона. Обязательно высадить деревья, которые скрепляют берега, у которых корни глубоко, проделать водозаборные стенки Станислав Завацки.

Сегодня благодаря результатам ранее проводившихся исследований сеть мониторинга планируют восстановить, дополнить и усовершенствовать. При этом в Мосэкомониторинге хотят смоделировать оползневый склон и в дальнейшем автоматически отслеживать и предупреждать смещение грунтов и развитие других потенциально опасных процессов.

Смотровая площадка на Воробьевых горах / РИА Новости

В 1970-х годах уже отмечали риск оползня на Воробьевых горах. Тогда сделали каменную набережную и создали искусственные террасы, чтобы поддержать берег. В 2015 году берега Москвы-реки у Воробьевых гор снова укрепляли для поддержания метромоста, построенного еще в 1959 году. Завацки отметил, что научное сообщество открыто к сотрудничеству, но его к решению проблемы не привлекают.

Пострадать от оползня может и знаменитая смотровая площадка с видом на Москву, и парк рядом с ней, на территории которого находится Андреевский монастырь XVII века, канатная дорога, трамплин и несколько коттеджей. Больше того, Воробьевы горы являются одной из точек опоры для метромоста и одноименной наземной станции метро, под которой проходит автомобильная дорога. Также оползень может затронуть Академию наук и сталинскую высотку, в которой расположен МГУ.