Мощные ливни обрушились на Японию. Более 200 тысяч жителей готовят к эвакуации

На юго-западе Японии вода после мощных ливней затопила часть домов, люди вынуждены спасаться на крышах, многие ждут эвакуации в другие, более безопасные места. Об этом сообщают местные СМИ.

В соцсетях появляются первые видео с места — на кадрах видно, как вода сметает все на своем пути.

В провинциях Кумамото и Кагосима уже объявили эвакуацию для 200 тысяч человек. Но пока люди не могут выбраться из домов чисто физически. Они оказались заблокированы водой со всех сторон.

Как сообщает РИА «Новости», в городе Хитоеси поступило уже более 100 сообщений с просьбой о помощи. В соседнем поселке Асикита пропали без вести 10 человек.

Помимо домов, затопленными оказались дороги и мосты.

Япония из-за своего географического положения нередко оказывается под властью стихии. Так, в октябре 2019 года на страну обрушился один из самых мощных тайфунов — «Хагибис». Сила ветра в его эпицентре достигала 45 метров в секунду с порывами до 65 метров. Тогда погибли больше 30 человек.