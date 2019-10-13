Число погибших от тайфуна «Хагибис» превысило 30 человек

33 человека, по последним данным, стали жертвами тайфуна «Хагибис», который обрушился на Японию в субботу. Еще 19 человек числятся пропавшими без вести, пострадавшими считаются 180 человек.

Как сообщило агентство Kyodo, из-за мощных осадков и ветра, которые принес тайфун, из берегов вышли более чем 20 рек. Особенно тяжелая ситуация в префектуре Нагано, где в результате наводнения под воду ушли целые жилые районы. В отдельных местах глубина паводковых вод составляет до пяти метров. Затоплены очистные сооружения и сверхскоростные пассажирские экспрессы, которые стояли возле станции Нагано.

Прекрасное безумие. Фиолетовое небо напугало и восхитило японцев перед тайфуном Подробнее

Власти Японии рекомендовали эвакуироваться более шести миллионам жителей острова Хонсю. В то же время там были отменены большинство поездов, не работали аэропорты.

Тайфуну «Хагибис» 12 октября присваивали высший уровень опасности. Сила ветра в его эпицентре достигала 45 метров в секунду с порывами, доходящими до 65 метров. Такой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть нагруженную фуру. Сейчас максимальный уровень угрозы для большей части Японии отменен.

Из-за сильных порывов ветра в разных частях Японии произошли перебои с электричеством. Без электроэнергии остались более 376 тысяч домов, в 14 тысячах зданий не было воды.