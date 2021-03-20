Мощное землетрясение случилось в Японии. Есть угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали на северо-востоке Японии. В стране объявили угрозу цунами. В Токио также заметили сейсмическую активность.

Высота цунами в префектуре Мияги после сильного землетрясения может составить один метр, сообщило национальное метеорологическое управление, его процитировал ТАСС.

Это не первый удар стихии по Японии на этой неделе. Землетрясение с магнитудой 5,3 случилось также в минувшую среду у северо-восточного побережья японского острова Хонсю. Тогда угроза цунами не объявлялась. Эпицентр толчков находился неподалеку от побережья префектуры Фукусима.

Очаг залегал на глубине около 60 километров под океанским дном. Никаких данных о пострадавших или разрушениях не поступало. Движения литосферных плит ощутили в префектурах Аомори, Мияги, Иватэ, Фукусима.

Чуть более месяца назад более 50 резервуаров с радиоактивной водой, которые хранятся на АЭС «Фукусима-1» в Японии, сдвинулись после сильного землетрясения. Об этом сообщил телеканал NHK.