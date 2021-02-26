Более 50 цистерн с радиоактивной водой сдвинулись на АЭС «Фукусима-1» из-за землетрясения

Более 50 резервуаров с радиоактивной водой, которые хранятся на АЭС «Фукусима-1″ в Японии, сдвинулись после сильного землетрясения 13 февраля. Об этом сообщил телеканал NHK.

Сдвиг от трех до 19 сантиметров зафиксировали у 53 цистерн из 1074. Утечки воды не произошло. Еще в пяти местах обнаружили сдвиги шлангов, которые соединяют цистерны между собой. Трещин нет.

На третьем энергоблоке пока не удалось снять показания счетчика подземных толчков. Проблемы возникли из-за того, что двое из них вышли из строя летом 2020 года после сильных ливней. Их так и не отремонтировали. Оператор станции компания TEPCO обещал починить приборы до марта.

У побережья префектуры Фукусима в Тихом океане 13 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,3. Очаг залегал на глубине 55 километров. Пострадали 164 человека. Из-за ЧП незначительное количество воды расплескалось из резервуаров для хранения отработавшего топлива на АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2». Вода служит для охлаждения расплавившегося во время аварии и скопившегося на дне радиоактивного топлива.