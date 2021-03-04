Мощное землетрясение произошло в Греции

Землетрясение магнитудой 6 произошло в четверг в Греции, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии, по данным Центра, находился в 29 километрах к северо-западу от города Лариса с населением около 144 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине два километра, уточнил ТАСС.

Пока данных о пострадавших и возможных разрушениях не поступало.

Накануне в том же регионе Греции было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9 — 6. Его ощутили жители в Ларисе и окрестностях, а также во многих других районах страны — от Афин до Салоник. После сильного толчка последовали афтершоки. На опубликованных кадрах можно увидеть обрушенные здания и заваленные машины.

В четверг, 4 марта, американский тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) объявил угрозу цунами после землетрясения у берегов Новой Зеландии. Его магнитуда составила 7,3. Местных жителей призвали не приходить на побережье. Людей попросили переместиться на возвышенность или уйти как можно дальше от берега.