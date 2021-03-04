Угрозу цунами объявили после землетрясения у берегов Новой Зеландии

Американский тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) объявил угрозу цунами после землетрясения у берегов Новой Зеландии. Его магнитуда составила 7,3

«На основе предварительных параметров землетрясения опасные волны цунами возможны на побережьях в 300 километрах от эпицентра землетрясения», — процитировала специалистов «Газета.ru».

Местных жителей призвали не приходить на побережье. Людей попросили переместиться на возвышенность или уйти как можно дальше от берега.