04 марта 2021, 18:19
Угрозу цунами объявили после землетрясения у берегов Новой Зеландии
Американский тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) объявил угрозу цунами после землетрясения у берегов Новой Зеландии. Его магнитуда составила 7,3
«На основе предварительных параметров землетрясения опасные волны цунами возможны на побережьях в 300 километрах от эпицентра землетрясения», — процитировала специалистов «Газета.ru».
Местных жителей призвали не приходить на побережье. Людей попросили переместиться на возвышенность или уйти как можно дальше от берега.