Мощное землетрясение произошло в Афганистане

Сильное землетрясение зафиксировали на территории Афганистана. Его магнитуда составила 6,1, сообщила на своем сайте Геологическая служба США (USGS).

По данным геологов, землетрясение произошло в ночь на среду, 22 июня. Эпицентр оказался в 44 километрах к юго-западу от города Хост. Очаг землетрясения располагался на глубине около 51 километра. Сведений о возможных пострадавших и жертвах не было.

Еще одно землетрясение произошло в Иране. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал магнитуду 5,3. Эпицентр толчков находился в 59 километрах к юго-востоку от города Мохр, а очаг был на глубине 10 километров. Информации о разрушениях и жертвах также не поступало.

Ранее напомнить о природных катастрофах 2021 года решили специалисты NASA. Они собрали 10 самых страшных стихийных событий. В списке оказались землетрясения, произошедшие в Перу и Гаити. Еще в перечень попали ураган Ида, торнадо в США, извержение индонезийского вулкана Семеру на острове Ява и тихоокеанские наводнения.