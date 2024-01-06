Мир 06 января 2024, 03:30 Мощное землетрясение произошло рядом с Лос-Анджелесом Землетрясение магнитудой 4,2 произошло недалеко от Лос-Анджелеса Unsplash

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Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Южной Калифорнии в 72 километрах от Лос-Анджелеса. Об этом сообщило издание USA Today.

По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков зафиксировали в районе города Литл-Крик в горах Сан-Габриэль, в 25 километрах от центра Сан-Бернардино и в 16 километрах от Риалто.

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Подземные колебания ощутили на побережье Ориндж Каунти. О толчках также сообщили жители городов Лонг-Бич и Санта-Кларита, округа Лос-Анджелес и Энсинитас в округе Сан-Диего.

Ране землетрясение произошло рядом с островом Рузвельт-Айленд в центре Нью-Йорка. Эпицентр располагался на глубине пяти километров.

Серия мощных подземных толчков сотрясла западное побережье Японии в первый день 2024 года. Спасатели в ходе разбора завалов домов после землетрясения нашли тела 94 погибших жителей. Без вести пропавшими числятся более 200.