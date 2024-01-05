Мир 05 января 2024, 19:31 Число погибших при землетрясении в Японии превысило 90 NHK: жертвами землетрясения в Японии стали 94 человека, 200 пропали без вести Zhang Xiaoyu / Global Look Press

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Японские спасатели в ходе разбора завалов домов после землетрясения в префектуре Исикава нашли тела погибших жителей. Таким образом число жертв стихийного бедствия увеличилось до 94 человек. Без вести пропавшими числятся более 200, сообщил телеканал NHK со ссылкой на заявление властей префектуры.

Правительство страны отправило часть гуманитарной помощи в пострадавшие районы вдоль побережья через океан. Часть дорог пока недоступна для проезда машин и требует восстановления. Некоторые территории оказались полностью отрезаны.

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Власти префектуры Исикава создали базу для доставки предметов первой необходимости, поступающих со всей страны для пострадавших жителей. В эвакуационные центры доставили около 32 тысяч человек. Кроме того, 66 тысяч домов остались без водоснабжения.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал не допустить вспышки заболеваний в центрах эвакуации, где находятся большое количество людей. Он призвал власти сделать все для улучшения условий содержания эвакуированных.

Серия мощных подземных толчков сотрясла западное побережье Японии в первый день 2024 года. Самое большое количество жертв и разрушений пришлось на провинцию Исикава.

Метеорологи заявили, что усиление сейсмической активности может привести к оползням в ряде районов в ближайшие дни.