Мощное извержение вулкана в Японии показали на видео

Извержение вулкана Сакурадзима началось в городе Кюсю. Власти азиатской страны ввели режим повышенного уровня опасности. Об этом сообщил телеканал NHK.

В Сети появились кадры с места событий. На них видно, что вид на вулкан закрыт плотной пеленой дыма и пепла, а на верхушке вулкана видна извергающаяся огненно-красная лава. Столб пепла поднялся до 2,5 километра.

Сакурадзима является действующим стратовулканом. До 1914 года Сакурадзима был отдельным образом, но вследствие неоднократных извержений и нарастания потоков лавы объединился с полуостровом Осуми. Площадь вулкана составляет около 77 квадратных километров, а высота свыше километра.

Власти Японии не сообщали о пострадавших или разрушениях в результате извержения.

Ранее сообщалось, что вулкан Эбеко на Курилах выбросил очередной столб дыма.