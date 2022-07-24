Мощное извержение вулкана в Японии показали на видео
Извержение вулкана Сакурадзима произошло в Японии
Извержение вулкана Сакурадзима началось в городе Кюсю. Власти азиатской страны ввели режим повышенного уровня опасности. Об этом сообщил телеканал NHK.
В Сети появились кадры с места событий. На них видно, что вид на вулкан закрыт плотной пеленой дыма и пепла, а на верхушке вулкана видна извергающаяся огненно-красная лава. Столб пепла поднялся до 2,5 километра.
Сакурадзима является действующим стратовулканом. До 1914 года Сакурадзима был отдельным образом, но вследствие неоднократных извержений и нарастания потоков лавы объединился с полуостровом Осуми. Площадь вулкана составляет около 77 квадратных километров, а высота свыше километра.
Власти Японии не сообщали о пострадавших или разрушениях в результате извержения.
Ранее сообщалось, что вулкан Эбеко на Курилах выбросил очередной столб дыма.