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    24 июля 2022, 17:44

    Мощное извержение вулкана в Японии показали на видео

    Извержение вулкана Сакурадзима произошло в Японии

    Максим Зинкин

    Извержение вулкана Сакурадзима началось в городе Кюсю. Власти азиатской страны ввели режим повышенного уровня опасности. Об этом сообщил телеканал NHK.

    В Сети появились кадры с места событий. На них видно, что вид на вулкан закрыт плотной пеленой дыма и пепла, а на верхушке вулкана видна извергающаяся огненно-красная лава. Столб пепла поднялся до 2,5 километра.

    Сакурадзима является действующим стратовулканом. До 1914 года Сакурадзима был отдельным образом, но вследствие неоднократных извержений и нарастания потоков лавы объединился с полуостровом Осуми. Площадь вулкана составляет около 77 квадратных километров, а высота свыше километра.

    Власти Японии не сообщали о пострадавших или разрушениях в результате извержения.

    Ранее сообщалось, что вулкан Эбеко на Курилах выбросил очередной столб дыма.