Вулкан Эбеко вновь активизировался на Курилах

На Курилах вулкан Эбеко выбросил очередной столб пепла. Об этом сообщили на сайте регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, вулкан выбросил столб пепла высотой два километра. Извержение произошло на острове Парамушир. Он расположен северо-западнее Северо-Курильска, в семи километрах от населенного пункта. Вулкан находится в северной части хребта Вернадского. Высота жерла составляет 1156 метров.

«Информация о том, что днем 3 июля на вулкане Эбеко наблюдался пепловый выброс на высоту два километра, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России от сахалинской группы реагирования на вулканические извержения», — сообщили представители ведомства.

По их данным, шлейф распространился в южном направлении.

Эбеко регулярно выбрасывает столбы пепла начиная с 20 октября 2016 года. Рекордную высоту зарегистрировали 31 августа 2018-го. Тогда столб поднялся на шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.