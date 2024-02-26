Мир 26 февраля 2024, 01:58 «Мороз по коже». Фицо выразил опасение, что Запад двигается к наихудшему решению по Украине Фицо: Запад двигается к наихудшему сценарию по Украине Министерство обороны Украины

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Запад в ситуации по Украине двигается к принятию наихудшего решения. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении в соцсети.

Свое заявление политик выпустил в преддверии встречи в Париже с западными лидерами.

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«Из имеющейся информации о темах, о которых мы в понедельник должны говорить, идет мороз по коже. Боюсь, что Запад по ситуации на Украине идет к принятию наихудшего решения», — заявил премьер.

В связи с предстоящей встречей Фицо созвал на утро заседания правительства и Госсовета безопасности. Премьер заверил, что не допустит участия словацких военных в конфликте на Украине.

Ранее Фицо в эфире местного телевидения заявил, что возвращение железного занавеса между Россией и Западом никому не поможет.