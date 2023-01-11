Мир 11 января 2023, 23:27 Польша открыла ящик Пандоры. Отправка танков на Украину выведет конфликт на новый уровень Военный историк Кнутов: Польша создала прецедент намерением передать Украине танки Leopard Alexander Popovkin / Unsplash

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Президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу роты танков Leopard украинским военным. Республика стала первой страной, решившей отправить тяжелое вооружение на Украину. Позже к Дуде присоединился президент Литвы Гитанас Науседа. Он пообещал отправить для ВСУ системы ПВО и зенитные установки. До этого главы государств провели встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским во Львове. «360» разбирался, какие цели преследуют союзники Украины и чем опасно решение польских властей.

Анджей Дуда заявил, что Польша поставит на Украину танки в рамках международной коалиции. По словам главы республики, военная техника станет первым пакетом помощи в этом статусе.

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С похожим заявлением выступил Гитанас Науседа. Он сообщил «хорошие новости», рассказав о планах отправить зенитные установки и системы противовоздушной обороны для нужд ВСУ.

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В тот же день Киев посетили главы Братиславы, Будапешта, Варшавы и Праги, сообщил ТАСС. Градоначальники таким образом выразили солидарность с Украиной. Во время встречи с Виталием Кличко они обсудили возможные меры поддержки.

На активизацию западных союзников Украины отреагировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он заявил, что танки не спасут «распадающуюся на части искусственную страну», а вся поставленная техника превратится в груду ржавого металла.

Dmitry Bukhantsov / Unsplash

Польша создала прецедент

Контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским участили, чтобы показать необходимость дальнейшей поддержки страны, рассказал «360» военный историк Юрий Кнутов. По его словам, эти визиты приводят к следующему этапу эскалации, заключающемуся в фактических поставках более тяжелого вооружения, в данном случае — танков.

«Заявление Польши о том, что она поставит 14 „Леопардов“ призвано повлиять на Германию, Англию, Францию и США. Таким образом создается прецедент. До этого Германия говорила: „Мы не можем поставить, потому что не хотим быть инициаторами“. Теперь инициатор появился», — объяснил ситуацию эксперт.

Кнутов напомнил, то украинские власти ранее разрекламировали «наступление», которое ВСУ собирается проводить весной. Силовики якобы собрались наступать по нескольким направлениям — от Донецка до Крыма. Глава разведки Украины Кирилл Буданов утверждал, что для этого военным необходимо 300 танков, 600 БМП и около 900 САУ.

«В армии есть такое понятие: проси больше, дадут меньше. Если мы разделим на два, то примерно получится то количество, которое страны НАТО могут передать непосредственно Украине. Плюс — если еще подключат другие государства, ту же Грецию, у которой есть БМП-1 и так далее, таким образов сформировав бронированный кулак для этого наступления. Вот основная цель этой поездки и заявлений Дуды о началах поставок танков Leopard», — добавил собеседник «360».

РИА «Новости»

Танки не помогут ВСУ

Украинские военные не смогут ничего отвоевать, рассказал «360» президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. По его мнению, позиции ВСУ ухудшатся независимо от того, получат они танки или нет.

«Им надо выразить, скажем так, солидарность. Они это сделают. В общем, Варшава является здесь инициатором, но Варшава понимает, что, в общем-то, победа России на Украине — это большой вызов для самой Варшавы, потому что придется за что отвечать? За все отвечать, за все антироссийские действия последних пяти-шести лет», — отметил эксперт.

Межевич добавил, что визитом на Украину европейские политики хотели поддержать руководство страны морально. Но это совсем не значит, что ВСУ получат какую-то реальную материальную помощь.

Ранее польские власти сообщили, что собираются создать самую мощную армию в Европе. На востоке страны разместят новую дивизию, а общую численность армии доведут до 300 тысяч человек. Политолог Юрий Светов не исключил, что Польша столкнется с Россией, если продолжит себя так вести.