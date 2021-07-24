Монумент славы Советской армии демонтировали на Украине
Во Львове демонтировали две последние фигуры Монумента боевой славы Вооруженных Сил СССР. Об этом сообщило издание zaxid.net.
Самыми последними на улице Стрийской были демонтировали фигуры советского воина и Родины-матери.
На месте бывшего памятника, как уточняется в материале, власти запланировали создать сквер памяти героев Украины.
С мая 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Он запрещает пропаганду советской символики. Закон предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.
Памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову около Дворца спорта в Харькове пообещали сохранить на месте. Об этом в мае в своем поздравлении жителям города с Днем Победы заявил секретарь городского совета Игорь Терехов. Праздник 9 Мая Терехов назвал святым днем для каждого жителя Харькова. Он отметил, что необходимо помнить и благодарить своих родных, которые ценой своей жизни добыли право жить под мирным небом.