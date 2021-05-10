Власти Харькова пообещали сохранить памятник Жукову

Памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову около Дворца спорта в Харькове сохранят на месте. Об этом в своем поздравлении жителям города с Днем Победы заявил секретарь городского совета Игорь Терехов. Текст выступления опубликован на сайте администрации Харькова.

Праздник 9 Мая Терехов назвал святым днем для каждого жителя Харькова. Он отметил, что необходимо помнить и благодарить своих родных, которые ценой своей жизни добыли право жить под мирным небом.

«В городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект продолжит носить имя великого маршала Победы и харьковчане будут отмечать этот святой праздник именно 9 мая», — подчеркнул чиновник.

Против памятника советскому градоначальнику выступали представители националистической украинской группировки. В июне 2019 года они повалили монумент.

Мэр Харькова Геннадий Кернес потребовал восстановить памятник на прежнем месте. Работы завершились в июле того же года.

Закон о декоммунизации, предусматривающий запрет на использование советской символики, действует на Украине с 2015 года. В рамках его выполнения в стране переименовывают города, проводят демонтаж памятников советским деятелям. В 2016 году станцию киевского метро, названную в честь маршала Георгия Жукова, переименовали в «Дворец спорта».