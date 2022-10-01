Монголия предложила вид на жительство всем желающим россиянам | 360°

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CentralAsia: власти Монголии готовы выдавать ВНЖ всем желающим россиянам

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Власти Монголии заявили о готовности выдавать вид на жительство всем желающим гражданам России. Об этом сообщил информационный портал centralasia.media со ссылкой на начальника отдела иммиграционного агентства Монголии Нэргуйна Ууганбаяра.

«Россияне обращаются с заявлением о пребывании в Монголии на определенный период времени. В связи с этой ситуацией принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление гражданам России», — подтвердил представитель иммиграционного агентства.

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По его словам, за один день около 160 граждан продлили свои визы на 30 дней.

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Нэргуйн Ууганбаяр напомнил, что граждане России и Монголии могут путешествовать без визы в течение 30 дней в обе стороны.

«В случае долгосрочного проживания необходимо получить соответствующую категорию визы до въезда на территорию страны», — подчеркнул Ууганбаяр.

Он обратил внимание, что долгосрочный вид на жительство выдается на основании получения визы соответствующей категории.

Ранее сообщалось, что Россия заинтересована в сотрудничестве с Монголией, страны разделяют подходы по большинству вопросов мировой повестки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами государств на полях саммита ШОС в Самарканде.

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