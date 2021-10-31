Момент поджога в токийском метро попал на видео

Момент поджога вагона метро в Токио попало видео. На опубликованных кадрах с места ЧП видно, как люди в панике убегают от нападавшего. Когда поезд остановился, они начали вылезать на платформу прямо из окон вагонов.

О ЧП сообщило японское агентство Kyodo. По предварительной информации, вооруженный мужчина напал на пассажиров метро в Токио.

Он атаковал людей с ножом, а потом устроил поджог, разлив горючую жидкость в поезде. По предварительным данным, пострадали 15 человек. Их состояние уточняется.

Преступника быстро задержали. Он не сопротивлялся. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины случившегося.