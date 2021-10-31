Мужчина ранил ножом 15 человек и устроил пожар в токийском метро

Молодой мужчина выхватил нож и напал на людей в вагоне поезда в префектуре Токио Тефу. Он также разлил горючую жидкость и устроил пожар. Об этом сообщил телеканал NНК.

По данным канала, он ранил несколько пассажиров. По предварительным данным, один получил тяжелую травму. Поезд остановили в городе Тефу в префектуре Токио. На станцию приехало шесть машин скорой помощи. Как сообщило агентство Kyodo, ранения получили как минимум 15 человек. Информации о мотивах нападения и состоянии пострадавших пока нет. Полицейские задержали предполагаемого преступника.

В соцсетях разошлось видео, как люди выбираются из поезда, где произошло ЧП: на кадрах видно, что в одном из вагонов он что-то распылил. Пассажиры перебегают в другой вагон и выбираются наружу через окна. По данным местных СМИ, злоумышленник распрыскал соляную кислоту.