Мир 28 февраля 2024, 01:20 Молодую украинку жестоко изнасиловали на глазах у прохожих в Польше Fakt: в центре Варшавы изнасиловали украинку, поляки видели и не помогли Freepik

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Неизвестный злоумышленник изнасиловал 20-летнюю беженку с Украины на глазах у прохожих в центре Варшавы. Причем поляки бездействовали и не помогли девушке даже после надругательства. Об этом сообщило польское издание Fakt.

Момент нападения попал на уличные камеры. Сначала неизвестный мужчина наблюдал за своей жертвой. Потом он подошел, надел ей на голову балаклаву, приставил нож к горлу и потащил в подворотню, где уже ее изнасиловал.

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Но прохожие, которые видели, как насильник душил девушку и рвал на ней одежду, не торопились ей помочь. Местные жители не помогли молодой украинке и после того, как преступник скрылся.

Девушку нашел охранник, который шел утром на работу. Только тогда на место происшествия приехали полиция и скорая помощь. Насильника задержали, ему грозит пожизненное заключение, если его вину докажут.

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