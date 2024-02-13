Общество 13 февраля 2024, 14:52 Суд в Москве дал американцу 21 год колонии за изнасилование сыновей Суд в Москве дал американцу Барнсу 21 год колонии за изнасилование своих сыновей Freepik

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Савеловский суд Москвы признал виновным гражданина США Дэвида Томаса Барнса в насильственных действиях сексуального характера в отношении своих детей. Его приговорили к 21 году колонии, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Мужчину обвинили по двум эпизодам преступлений. Его арестовали в январе 2022 года. Сегодня, 13 февраля, ему вынесли приговор.

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«Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — подчеркнули в пресс-службе.

Заявление на него написала бывшая жена-россиянка. Женщина рассказала, что супруг неоднократно насиловал несовершеннолетних сыновей, когда дети приезжали к нему в гости в американский город Хьюстон.

В конце 2020 года Савеловский суд лишил его родительских прав, тогда же следователи начали проверку в отношении американца. Дети живут с матерью в Москве.

Ранее иностранца осудили за изнасилование девочки в Карелии.