Молодоженов смыло в океан во время фотосессии. Видео

В США с новоиспеченными супругами произошла большая неприятность. Пока они увлеченно позировали, их смыла большая океанская волна.

Как сообщает телеканал KABC-TV, инцидент произошел в Калифорнии. Ничего не предвещало беды — молодожены позировали для красивой свадебной фотосессии. Они стояли на большом валуне, лежащем у берега. Спустя несколько секунд их накрыло большой волной и вынесло в океан.

Очевидцы сразу вызвали спасателей. На ролике видно, что героев сорванной фотосессии достали из воды. По данным издания, кроме платья, серьезно никто из них не пострадал.

На днях женщина в Турции сорвалась со скалы. Она решила отпраздновать окончание карантина фотосессией с красивым видом. Спасти ее не удалось.