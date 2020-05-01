Женщина сорвалась со скалы, отмечая окончание карантина

В Турции женщина отметила окончание карантина снимками у обрыва, но сорвалась и разбилась насмерть.

Уроженка Казахстана — 31-летняя Олеся Суспицина, — последние пять лет работала гидом в Анталье. После того, как местные власти сняли некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, девушка отправилась на водопад, пишет издание Mirror. Суспицина решила провести фотосессию в живописном месте. Однако во время фотосессии женщина сорвалась с высоты 115 футов (более 35 метров). Трагедия произошла на глазах у ее подруги.

Девушка перелезла через защитное ограждение, уточняется в материале. Во время позирования она поскользнулась на траве и сорвалась с обрыва. Тело девушки спасатели нашли в воде. Полиция Турции признала происшествие несчастным случаем. Олеся Суспицина будет похоронена на родине, в Костанае.

Коронавирус охватил уже практически все страны мира. В общей сложности заражено уже больше трех миллионов граждан. Более 200 тысяч инфицированных по всему миру погибло. Выздороветь смогли порядка миллиона человек.

Лидером по числу заболевших сейчас является США. За Штатами идут Испания и Италия. Эти же страны занимают первые строчки по числу летальных случаев среди людей с COVID-19.

В Россия коронавирусную инфекцию диагностировали у 114 431 человека, из них поправились более 13 тысяч и 1169 скончались.