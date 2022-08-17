«Молдовагаз» снова попросила «Газпром» отсрочить авансовые платежи

АО «Молдовагаз» попросило «Газпром» отсрочить срок авансовых платежей за август—сентябрь. Об этом сообщил в Telegram глава молдавской энергетической компании Вадим Чебан.

По словам Чебана, повышение тарифа на газ, которое утвердило Национальное агентство по регулированию в энергетике, не дает «Молдовагазу» выполнять контрактные обязательства. Это, как подчеркнул он, ставит под вопрос бесперебойную поставку природного газа.

«Задержка контрактных платежей ведет и к росту задолженности перед поставщиком, которая на сегодня и так является очень внушительной, что отрицательно сказывается на отношениях между поставщиком газа и АО „Молдовагаз“», — отметил Чебан.

Из-за этого, по его словам, компания в очередной раз попросила поддержки правительства в виде прямой государственной помощи.

«Кроме этого, АО „Молдовагаз“ обратилось к ПАО „Газпром“ с просьбой отсрочить до конца четвертого квартала срок оплаты авансовых платежей за август—сентябрь текущего года», — заключил он.

Это уже второй раз за месяц, когда «Молдовагаз» просит «Газпром» об отсрочке оплаты авансовых платежей. В начале августа о такой просьбе сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну. По его словам, это было связано с высокой ценой на топливо.

На сегодня газовый долг Молдавии перед Россией составляет 709 миллионов долларов, уточнил «Коммерсант».