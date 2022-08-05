Власти Молдавии заявили, что борются за независимость и не попросят Россию о дешевом газе

Власти Молдавии не поедут в Россию просить дешевый газ и не пойдут на уступку, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну в эфире телеканала Jurnal TV. Он объяснил это тем, что республика борется за энергетическую независимость.

При этом Спыну признал, что к этой борьбе Молдавия не готова, однако у нее нет другого выхода на фоне мирового кризиса, написало РИА «Новости».

Когда министра спросили, не хотят ли власти страны съездить в Россию, чтобы попросить о более низких ценах на газ, он заявил, что поездки ничего не изменят.

«Думаете, если мы 10 раз поедем в Москву, ситуация изменится? Если Майя Санду или я еще 10 раз поедем в Москву? Ситуация изменится лишь в том случае, если будут определенные требования», — сказал он.

Политик обратился к зрителям, поинтересовавшись, готовы ли они к уступкам. Тут же он напомнил о том, что республика борется за независимость.

Накануне Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии утвердило новый тариф на газ. Для бытовых потребителей он увеличился на 23,6% — до 1100 долларов за тысячу кубометров.

В начале года «Молдовагаз» столкнулся с трудностями при погашении платежа «Газпрому», власти республики ввели режим ЧП. В российской компании после выразили опасения, что неплатежи могут повториться.