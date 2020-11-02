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    02 ноября 2020, 00:26

    Молдавия выберет президента во втором туре

    Анатолий Минкин

    Второй тур выборов президента проведут в Молдавии. По итогам обработки 79,37% бюллетеней ни один из восьми кандидатов не смог набрать необходимого числа голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны.
    Молдавия выберет президента во втором туре

    Самое большое число голосов набрал действующий лидер страны Игорь Додон. За него проголосовали 36,06% избирателей.

    На втором месте лидер Партии действия и солидарности Майя Санду с результатом 31,46%.

    Глава «Нашей партии» Реато Усатый получил 16,96%, парламентский депутат от партии «Шор» Виолетта Иванова — 7,62%, руководитель платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе — 3,26%, руководитель Партии национального единства Октавиан Цыку — 2%, кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу — 1,5% и глава Либеральной партии Кишинева Дорин Киртоакэ — 1,14%.

    Для победы в первом туре победителю необходимо набрать 50% плюс один голос. Если ни один из кандидатов не набирает нужного числа голосов, то объявляется второй тур между занявшими первое и второе место. Новое голосование должно пройти через две недели 15 ноября.

    Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел в воскресенье, 1 ноября. Явка по стране составила 42,75% избирателей. На участки пришли 1 214 493 человека.