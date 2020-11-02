Молдавия выберет президента во втором туре

Самое большое число голосов набрал действующий лидер страны Игорь Додон. За него проголосовали 36,06% избирателей.

На втором месте лидер Партии действия и солидарности Майя Санду с результатом 31,46%.

Глава «Нашей партии» Реато Усатый получил 16,96%, парламентский депутат от партии «Шор» Виолетта Иванова — 7,62%, руководитель платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе — 3,26%, руководитель Партии национального единства Октавиан Цыку — 2%, кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу — 1,5% и глава Либеральной партии Кишинева Дорин Киртоакэ — 1,14%.

Для победы в первом туре победителю необходимо набрать 50% плюс один голос. Если ни один из кандидатов не набирает нужного числа голосов, то объявляется второй тур между занявшими первое и второе место. Новое голосование должно пройти через две недели 15 ноября.

Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел в воскресенье, 1 ноября. Явка по стране составила 42,75% избирателей. На участки пришли 1 214 493 человека.