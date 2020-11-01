В Молдавии завершились выборы президента. Явка 42,7%

Согласно представленным данным, явка по стране составила 42,75% избирателей. На участки пришли 1 214 493 человека. Таким образом, выборы признали состоявшимися. По закону Молдавии, минимальное количество голосующих на выборах президента должно составить 33,3% от числа жителей.

Секретарь ЦИК Максим Лебединский в беседе с ТАСС заявил, что нарушений, повлиявших на результаты, не зарегистрировали.

На пост президента Молдавии выдвинулись восемь кандидатов, в том числе и действующий глава государства Игорь Додон. Его главным конкурентом стала лидер Партии действия и солидарности Майя Санду.

Также в борьбу за кресло президента вступили глава «Нашей партии» Ренато Усатый, руководитель платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу, парламентский депутат от партии «Шор» Виолетта Иванова, руководитель Партии национального единства Октавиан Цыку и глава Либеральной партии Кишинева Дорин Киртоакэ.

Победитель должен получить более половины голосов избирателей. Если этого не получится, то ЦИК объявит второй тур, куда пройдут два кандидата, набравшие максимальное число голосов. По закону, новый этап выборов президента страны проходит через две недели после первого тура.