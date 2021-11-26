Молдавия отдала долг «Газпрому»

Компания «Молдовагаз» расплатилась с долгами перед «Газпромом». Сумму в размере 74 миллионов долларов выделило молдавское правительство.

«АО „Молдовагаз“ перечислило ПАО „Газпром“ оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы молдавской компании.

Накануне парламент Молдавии внес поправки в бюджет и одобрил срочное выделение денег для погашения этого долга из-за угрозы приостановления поставок голубого топлива из России. В пятницу, 26 ноября, кабмин республики направил необходимую сумму на решение этого вопроса.

На этой неделе официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что российская сторона перекроет поставку газа в Молдавию через двое суток после окончания срока выплаты долга, если денег так и не будет.