Компания «Газпром» уведомила Молдавию о возможном отключении поставок газа за неоплату

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов рассказал о том, что компания пока не получила платеж за поставку газа от Молдавии. По его словам, через 48 часов после невыплаты поставки могу быть отключены вовсе. Об этом написал ТАСС.

«Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня», — процитировал RT слова Куприянова.

Представитель компании отметил, что 22 ноября Молдавию поставили в известность о том, что платеж не поступил. Однако деньги на счету «Газпрома» не появились до сих пор. Исходя из контракта, который ранее заключили две стороны, Молдавия должна в срок вносить 100% платежей.

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну прокомментировал нарушение контракта и заявил, что деньги поступят на счет российской компании 25 ноября.