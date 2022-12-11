Мир 11 декабря 2022, 18:31 Молдавия объяснила нежелание разрывать отношения с СНГ прагматизмом Президент Санду объяснила, почему Молдавия не может разорвать все соглашения в рамках СНГ РИА «Новости»

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Молдавия не готова разорвать отношения с СНГ, так как речь идет о сотнях договоренностей, в том числе и двусторонних. Об этом заявила президент страны Майя Санду на конференции по Украине, сообщило молдавское издание Аgora.

Санду обратила внимание, что среди сотен соглашений есть и такие, которые касаются отношений с Казахстаном, Киргизией и другими государствами. По ее словам, документы необходимо проанализировать, чтобы иметь ясность, из каких договоров надо выйти, а какие не потеряют свою актуальность.

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«Мы должны быть прагматичными и подходить к этому логически», — подчеркнула молдавский лидер.

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После того как Молдавия стала кандидатом на членство в Евросоюзе, Санду заявляла о заинтересованности страны продолжать сотрудничество в рамках СНГ. Участия в заседаниях в рамках Содружества она тем не менее не принимала.